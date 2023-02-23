Отряд россиян отказывается продолжать наступление из-за провала под Угледаром, а ВСУ отразили 90 атак врага, - Генштаб
Из-за провала под Угледаром добровольческий отряд РФ отказывается продолжать наступление. Однако враг все же сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на 5 направлениях
Об этом в утренней сводке 23 февраля сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что в связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, приданного 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях.
Жителей Новой Каховки агитируют получать российские паспорта
Оккупанты продолжают насаждать паспортизацию гражданам Украины.
Так, жителям Новой Каховки, что на Херсонщине, с 19 февраля поступают сообщения агитационного характера о работе в городе миграционной службы.
Украинские воины поразили склад боеприпасов, ЗРК и места скопления захватчиков
Украинская авиация за прошедшие сутки, 22 февраля, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.
Россия сосредоточена на наступлении по 5 направлениям, однако ВСУ отразили 90 атак врага
Российская Федерация основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Однако за прошедшие сутки украинские защитники отбили около 90 атак противника на указанных направлениях.
Враг нанес 10 ракетных и 19 авиационных ударов по Украине за прошедшие сутки
Россияне совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а также нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов. Вновь пострадали мирные города и села и гражданские.
Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.
Враг обстрелял из минометов и артиллерии населённые пункты Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Басовка Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Стрелечья, Старица, Волчанск, Вильча, Бударки, Амбарне и Бологовка.
На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка.
Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Малоильиновка, Бахмут. А также активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии.
Обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Спорное, Веселое, Белогоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки.
Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки вблизи упомянутых населенных пунктов.
Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населённых пунктов. Среди них - Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области.
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времевка, Новоселка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Новоданиловка и Каменское - Запорожской и Вышетарасовка и Марганец в Днепропетровской области.
На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали город Херсон, а также Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка и Чернобаевка.
- 22 февраля российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу Украины в районе Бологовки Харьковской области.
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