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Отряд россиян отказывается продолжать наступление из-за провала под Угледаром, а ВСУ отразили 90 атак врага, - Генштаб

23 февраля, 2023 четверг
06:49
война с Россией

Из-за провала под Угледаром добровольческий отряд РФ отказывается продолжать наступление. Однако враг все же сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на 5 направлениях

Об этом в утренней сводке 23 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, приданного 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях.

Жителей Новой Каховки агитируют получать российские паспорта

Оккупанты продолжают насаждать паспортизацию гражданам Украины.

Так, жителям Новой Каховки, что на Херсонщине, с 19 февраля поступают сообщения агитационного характера о работе в городе миграционной службы.

Украинские воины поразили склад боеприпасов, ЗРК и места скопления захватчиков

Украинская авиация за прошедшие сутки, 22 февраля, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Россия сосредоточена на наступлении по 5 направлениям, однако ВСУ отразили 90 атак врага

Российская Федерация основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Однако за прошедшие сутки украинские защитники отбили около 90 атак противника на указанных направлениях.

Враг нанес 10 ракетных и 19 авиационных ударов по Украине за прошедшие сутки

Россияне совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а также нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов. Вновь пострадали мирные города и села и гражданские.

Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

Враг обстрелял из минометов и артиллерии населённые пункты Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Басовка Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Стрелечья, Старица, Волчанск, Вильча, Бударки, Амбарне и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка.

Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Малоильиновка, Бахмут. А также активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии.

Обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Спорное, Веселое, Белогоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки.

Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки вблизи упомянутых населенных пунктов.

Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населённых пунктов. Среди них - Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времевка, Новоселка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Новоданиловка и Каменское - Запорожской и Вышетарасовка и Марганец в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали город Херсон, а также Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка и Чернобаевка.

  • 22 февраля российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу Украины в районе Бологовки Харьковской области.
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