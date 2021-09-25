"Отрубание рук является крайне необходимым для обеспечения безопасности", - "Талибан"

Как заявил один из основателей группировки мулла Нуруддин Тураби, талибы будут отрезать руки и проводить казни, передает Еспресо.TV .



"Никто не будет указывать нам, какие законы принимать. Мы будем следовать исламу и следовать Корану. Отрубание рук является крайне необходимым для обеспечения безопасности", - приводит его слова RFI .



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В последние недели в Афганистане уже применяли так называемое "наказание стыдом". По меньшей мере дважды мужчинам связывали руки, сажали в открытый кузов машины и возили по Кабулу, чтобы опорочить их. В одном из случаев лица подозреваемых вымазывали краской. В чем именно их обвинили, точно не известно, однако журналисты предполагают, что это могло быть наказание за кражи.



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Ранее талибы заявляли, что управлять страной, следуя законам шариата - системы мусульманского обычного права.



Справка



Законы шариата действуют во многих мусульманских странах - от Пакистана до Египта и Ирака. Однако толкование предписаний зависит от государства, общественных настроений, влияния тех или иных групп фундщаменталистив и не везде предусматривает жестокие наказания.





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