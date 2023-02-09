Отрицая поступки предшественников, мы обесцениваем свои
Мы видим больше и дальше, чем наши предшественники, не потому, что у нас лучшее зрение или больший рост
Признание факта, что Зеленский — не первый президент Украины, встречавшийся с британским монархом (до него это были Ющенко и Порошенко), равно как не первый, которого приветствовал Конгресс США (тех самих Ющенко и Порошенко тоже приветствовали), совсем не обесценивает дипломатические успехи нынешнего президента. Но отрицание этого факта обесценивает дипломатические успехи Украины.
Признание факта, что эта война началась не в прошлом году, а в 2014, совсем не обесценивает факт страданий людей, ставших ее жертвами после 24 февраля или героизма тех, кто стал после этого дня в защиту страны. Но отрицание этого обесценивает способность Украины девять лет противостоять мощному врагу
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Признание факта, что эта война началась не в прошлом году, а в 2014, совсем не обесценивает факт страданий людей, ставших ее жертвами после 24 февраля, или героизма тех, кто стал после этого дня в защиту страны. Но отрицание этого обесценивает способность Украины 9 лет противостоять мощному врагу.
Мы не отрицаем важность собственных поступков, тем, что помним о содеянном предшественниками. Иногда мы можем больше и лучше именно благодаря им.
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"Мы видим больше и дальше, чем наши предшественники, не потому, что у нас лучшее зрение или рост, а потому, что гиганты нас подняли и поднесли на высоту их роста". Бернар Шартский, философ XII ст.
Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.
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