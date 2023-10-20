Отрицание существования Украины и агрессии РФ: дело митрополита УПЦ МП Лебедя передали в суд

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя), причастного к подрывной деятельности против Украины.

Митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства и называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

Что известно о производстве против Паши Мерседеса

Сотрудники Службы безопасности Украины 1 апреля вручили Паше Мерседесу подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита, в которых Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне развеваются российские флаги. Также он призывал молиться за патриарха РПЦ Кирилла и всячески оправдывал агрессию РФ.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя.

14 июля Соломенский суд Киева постановил изменить меру пресечения для митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, подозреваемого по двум уголовным статьям, из круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внести залог более чем в 33 млн грн.

7 августа адвокат заявил, что митрополит был освобожден из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен.

Позже, 9 августа, СБУ сообщила , что вид меры пресечения - залог митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебедя, с псевдо Паша Мерседес, не повлияет на справедливое рассмотрение дела.

Соломенский районный суд 11 августа продлил срок действия обязанностей митрополита УПЦ Павла (Лебедя)

14 августа адвокат митрополита Никита Чекман сообщил , что Павел Лебедь был доставлен в кардиологическое отделение одной из киевских больниц. Ему сделали операцию.