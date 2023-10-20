Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Отрицание существования Украины и агрессии РФ: дело митрополита УПЦ МП Лебедя передали в суд

Отрицание существования Украины и агрессии РФ: дело митрополита УПЦ МП Лебедя передали в суд

20 октября, 2023 пятница
15:44
Криминал

Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла. Митрополит обвиняется в оправдании агрессии РФ против Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя), причастного к подрывной деятельности против Украины.

Митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства и называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

Что известно о производстве против Паши Мерседеса

Сотрудники Службы безопасности Украины 1 апреля вручили Паше Мерседесу подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита, в которых Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне развеваются российские флаги. Также он призывал молиться за патриарха РПЦ Кирилла и всячески оправдывал агрессию РФ.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя.

14 июля Соломенский суд Киева постановил изменить меру пресечения для митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, подозреваемого по двум уголовным статьям, из круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внести залог более чем в 33 млн грн.

7 августа адвокат заявил, что митрополит был освобожден из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен.

Позже, 9 августа, СБУ сообщила , что вид меры пресечения - залог митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебедя, с псевдо Паша Мерседес, не повлияет на справедливое рассмотрение дела.

Соломенский районный суд 11 августа продлил срок действия обязанностей митрополита УПЦ Павла (Лебедя)

14 августа адвокат митрополита Никита Чекман сообщил , что Павел Лебедь был доставлен в кардиологическое отделение одной из киевских больниц. Ему сделали операцию.

Украина
Россия
УПЦ МП
СБУ
Киевщина
Война с Россией
Читайте также:
вертоліт Мі-8МТВ.
20 октября, 2023 пятница
Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8
Україна ЄС
19 октября, 2023 четверг
ЕС окончательно утвердил продление временной защиты для украинских беженцев
18 октября, 2023 среда
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
20 октября
16:37
Россия запустила фейк о главе НБУ Пышном
16:36
Германия предоставила новый пакет помощи Украине: в нем среди прочего 3 зенитных установки Gepard
16:29
Эксклюзив
ВСУ нанесли врагу значительные потери под Авдеевкой при соотношении сил 1:3 в пользу россиян, - эксперт Селезнев
16:26
Сахар
Американские ученые выяснили, что глюкоза может быть первопричиной ожирения
16:18
Эксклюзив
Необходимо формировать автономные снайперские группы – они выполняют огромное количество задач, – снайпер ВСУ Черноморец
16:06
OPINION
КНДР – новый братский народ россиян. Почему Лавров и Скабеева вынуждены были пресмыкаться в Пхеньяне?
16:04
Выносила "приговоры" Чубарову и Бекирову: суду дали обвинительный акт в отношении судьи-коллаборантки из Крыма
15:56
Обновлено
Байден анонсировал запрос средств для Украины и Израиля и сравнил Путина с ХАМАСом, Кремль отреагировал
15:51
"Надеюсь, Орбан вымыл руки после того": Кулеба прокомментировал встречу Путина с премьером Венгрии
15:16
Зеленский приехал к пограничникам в Херсонскую область: провел совещание и вручил награды
15:11
Эксклюзив
"Пуль и снарядов хватит на всех": военный Фирсов о наступлении оккупантов на Авдеевском направлении
15:07
Армения
Армения закончила ратификацию протокола, отменяющего смертную казнь
14:40
Эксклюзив
Формально РФ сможет воевать в ближайшие 3-5 лет: военный эксперт Бадрак оценил военные возможности государства-агрессора
14:29
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:29
Румыния планирует установить на границе с Украиной современную антидронную систему, - СМИ
14:29
В кинопрокате Южной Кореи появилась украинская "Мавка"
14:16
Обновлено
Мальта подтвердила организацию встречи для обсуждения украинской Формулы мира
14:10
Тепло и солнечно: прогноз погоды в Украине на выходные от Натальи Диденко
14:04
Долги на энергорынке усложняют подготовку к зиме, - Союз потребителей коммунуслуг
14:01
"История любви двух человек": Жадан и Соловий выпустили общий клип "Сердце"
14:01
В Украину вернули 14 исторических артефактов, похищенных РФ с временно оккупированных территорий
14:00
OPINION
Как власть хочет прибрать к рукам Верховный суд
13:49
Обновлено
морепродукты
В Украине заработал сервис е-Рыба: для кого внедрили и с какой целью
13:35
В центре Киева неизвестные ранили ножом военного: правоохранители ищут нападавших
13:35
"Налог на Google": Украина собрала с техногигантов 10,2 млрд грн
13:27
Токмак
В Токмаке гуманитарный кризис: россияне не завозят достаточно лекарств и продуктов, - ЦНС
13:20
Для школьников Харьковщины создали первый мобильный класс безопасности: что это такое
13:17
От советского герба до беспилотников: в музее истории Украины во Второй мировой открыли новые экспозиции
13:08
Британия и Южная Корея провели военные учения у границ КНДР
13:08
"Свободу палестинцам": Грета Тунберг организовала забастовку в знак солидарности с Палестиной и сектором Газы
12:56
Маск анонсировал два новых уровня премиум-подписок в соцсети Х
12:54
"Установлено более 500 тыс. противотанковых мин": в ВСУ рассказали о мерах противодействия наступлению РФ на севере
12:53
Эксклюзив
В ближайшие годы в Украине не будет безработицы, будет проблема нехватки рук и голов, - инвестиционный банкир Фурса
12:52
В Эстонии заработало первое отделение Новой Почты
12:45
СБУ сообщила о подозрении двум участникам террористической "ДНР": один из них приписывал расстрельную статью Тайре
12:35
Обновлено
Ночью в Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами-мародерами, - Федоров
12:34
Генерал Наев назвал численность российских войск на северной границе
12:18
Третья мировая началась в 2008-м, а сейчас перешла в активную фазу, - Данилов
12:16
В Раде спрогнозировали, что законопроект о запрете пророссийских религиозных организаций примут до конца года
12:02
OPINION
Украина и война в Израиле: роль жертвы не принесет ничего положительного
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV