Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что фигурантками оказались глава одного из подразделений АО "Николай-воблэнерго" и его заместитель.

В разговорах среди своих коллег и подчиненных женщины отрицали существование Украины как государства и выражали свои надежды на захват России всей территории нашего государства. Кроме этого, должностные лица оправдывали ракетные удары РФ по Одессе и призвали к массовому убийству украинцев, которые противятся российским оккупантам.

Как отмечают в Службе безопасности, злоумышленницы надеялись на скорую оккупацию Киева, Донбасса и Николаевщины. Они даже делали собственные прогнозы относительно "сроков" захвата украинских территорий.

В СБУ также опубликовали видео с зафиксированными на записях словами обвиняемых женщин.

Так, на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обеим чиновницам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. В ходе обысков в служебных кабинетах и домовладениях фигуранток изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Фото: СБУ

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.