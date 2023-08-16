Отрицали существование Украины: в Николаеве СБУ объявила подозрение двум чиновникам Облэнерго
В Николаеве Служба безопасности Украины задержала и объявила подозрение двум чиновницам из Облэнерго, которые публично оправдывали вооруженную агрессию России и отрицали существование Украины как государства
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что фигурантками оказались глава одного из подразделений АО "Николай-воблэнерго" и его заместитель.
В разговорах среди своих коллег и подчиненных женщины отрицали существование Украины как государства и выражали свои надежды на захват России всей территории нашего государства. Кроме этого, должностные лица оправдывали ракетные удары РФ по Одессе и призвали к массовому убийству украинцев, которые противятся российским оккупантам.
Как отмечают в Службе безопасности, злоумышленницы надеялись на скорую оккупацию Киева, Донбасса и Николаевщины. Они даже делали собственные прогнозы относительно "сроков" захвата украинских территорий.
В СБУ также опубликовали видео с зафиксированными на записях словами обвиняемых женщин.
- К тому же, Служба безопасности Украины в июле задержала местную жительницу Николаева, которая собирала и передавала российским спецслужбам через родственника из Крыма координаты админзданий местных органов исполнительной власти, а также данные о местах дислокации и техники ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.1
Покупка 37.1Продажа 37.85
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное