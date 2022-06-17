Отрицала войну РФ против Украины и называла убийства в Буче постановкой: на Житомирщине будут судить учительницу
В Житомире будут судить учительницу украинского языка, называвшую вторжение РФ "спецоперацией", а массовые убийства оккупантами людей в Буче - постановкой
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
"Следствие установило, что учительница украинского языка одной из школ Житомира во время заседания методобъединения учителей-вещателей убеждала коллег, что в Украине не война, а "военная спецоперация" вооруженных сил РФ, оказывающих помощь "братскому" украинскому народу", - отметили в ОГПУ.
По словам обвиняемой, украинские медиа дезинформируют людей о последствиях российской оккупации в городах и селах. В частности она называла массовые расстрелы оккупантами жителей Бучи постановкой.
Ее будут судить за публичное отрицание войны против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории страны и призывов к поддержке россиян (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
- 17 июня в Сумской области СБУ задержала агента РФ , разведывавшего позиции ВСУ.
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