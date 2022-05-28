Об этом сообщают в прокуратуре Житомирской области.

Следствием установлено, что женщина неоднократно, в течение марта-апреля, распространяла в соцсетях тексты из пророссийских источников с призывами к поддержке решений и действий государства-агрессора. В текстах возвеличивались окупанты и унижались украинские военные, распространялись призывы применить против них химическое оружие, чтобы "выкурить кротов из нор" в Мариуполе.

Подозреваемая также распространяла иллюстрации с изображением военного рашиста и подписью "Поклон Тебе, солдат России", одобряя военные преступления российской федерации.

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