Отрицала нападение России, одобряла применение химического оружия против украинцев: жительницу Житомира поставлено в известность о подозрении
Местной жительныце Житомира сообщено о подозрении в публичном отрицании совершения нападения на Украину и публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора, вооруженных формирований
Об этом сообщают в прокуратуре Житомирской области.
Следствием установлено, что женщина неоднократно, в течение марта-апреля, распространяла в соцсетях тексты из пророссийских источников с призывами к поддержке решений и действий государства-агрессора. В текстах возвеличивались окупанты и унижались украинские военные, распространялись призывы применить против них химическое оружие, чтобы "выкурить кротов из нор" в Мариуполе.
Подозреваемая также распространяла иллюстрации с изображением военного рашиста и подписью "Поклон Тебе, солдат России", одобряя военные преступления российской федерации.
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