Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Задокументировано, что за день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства", - говорится в сообщении.

Также Паша Мерседес назвал российскую вооруженную агрессию против Украины гражданским конфликтом, продолжающимся с 2014 года.

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий священнослужителя.

На основании собранных улик СБУ сообщила митрополиту о новом подозрении по двум статьям:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно);

ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о производстве против Паши Мерседеса

Сотрудники Службы безопасности Украины 1 апреля вручили Паше Мерседесу подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита, в которых Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне развеваются российские флаги. Также он призывал молиться за патриарха РПЦ Кирилла и всячески оправдывал агрессию РФ.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.