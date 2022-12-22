Отрицал преступления оккупантов в Буче: римско-католическому священнику объявили подозрение

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви в антиукраинской деятельности", - пишет пресс-служба.

Священник публично оправдывал вооруженную агрессию России и отрицал военные преступления оккупантов против украинцев.

Верующим злоумышленник рассказывал, что убийства и пытки людей рашистами в Буче – это постановка. Призвал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и СМИ о совершенных Россией военных преступлениях.

Напротив этому агитировал слушать только его, ведь он якобы был в Киевской области во время временной оккупации части региона.

Римско-католическому священнику сообщили о подозрении в оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Указом президента №820/2022 от 1 декабря введено в действие решение СНБО о деятельности пророссийских религиозных организаций в Украине и ограничительных мерах по ним.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.

5 декабря обыски проходили в спасо-Преображенском монастыре УПЦ МП в Полтавской области.

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция об определении как безотлагательного законопроекта о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур.

7 декабря СБУ проводила меры безопасности в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.

В епархиях Московского патриархата Херсонщины, Черкасщины, Житомирщины и Волыни обнаружили паспорта РФ, "пропуска федеральных советников" и тексты пророссийских молитв.

9 декабря также провели обыск в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ (МП) в Борисполе Киевской области.

10 декабря СБУ приняла меры безопасности на 14 объектах УПЦ (МП) в Харьковской области. Впоследствии стало известно, что были найдены в помещениях УПЦ (МП) во время обысков в Харьковской области.

15 декабря Служба безопасности Украины опубликовала результаты обысков в епархиях УПЦ (МП), среди найденного – паспорта РФ, пропагандистская литература, пропуски захватчиков и флаги врага.

Правоохранители открыли уголовное производство за разжигание религиозной розни во время проповеди настоятеля одного из храмов УПЦ МП в Ужгороде. Он называл "безбожниками-сатанистами" верующих, празднующих Рождество 25 декабря.

19 декабря на въезде в Киев разоблачили священнослужителя из Харькова, который проповедует пророссийскую позицию и называет украинцев бандеровцами, а РФ - "матушкой".