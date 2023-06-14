Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что в своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях Дугин более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства. Он призывает к ее вооруженному захвату Российской Федерацией.

Так в начале полномасштабного вторжения идеолог рашизма стал одним из первых, кто поддержал оккупантов и оправдывал их военные преступления против Украины. Также Дугин откровенно пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев и украинской гражданской инфраструктуры. Это подтвердили инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы.

Дугину объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

На данный момент злоумышленник скрывается от правосудия на территории России. СБУ проводит комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.