Отрицает существование Украины и призывает к ее вооруженному захвату: СБУ объявила подозрение идеологу рашизма Дугину
Служба безопасности Украины 14 июня объявила подозрение главе прокремлевской международной организации "Евразийское движение", идеологу рашизма Александру Дугину
Об этом информирует СБУ .
Отмечают, что в своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях Дугин более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства. Он призывает к ее вооруженному захвату Российской Федерацией.
Так в начале полномасштабного вторжения идеолог рашизма стал одним из первых, кто поддержал оккупантов и оправдывал их военные преступления против Украины. Также Дугин откровенно пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев и украинской гражданской инфраструктуры. Это подтвердили инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы.
Дугину объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2. ст. 442 (геноцид).
На данный момент злоумышленник скрывается от правосудия на территории России. СБУ проводит комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.
- Служба безопасности Украины 13 июня сообщила о подозрении руководителю федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарии Джиоеву, обеспечившему паромную переправу российских войск на территорию Украины
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