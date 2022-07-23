"Отрезание россиян от поставок": ВСУ ударили по Дарьевскому мосту в Херсонской области, - депутат облсовета
В Херсонской области 23 июля ВСУ ударили по Дарьевскому мосту через Ингулец, продолжив отрезать оккупантов от поставок
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в фейсбуке .
Он напомнил, что уничтоженный украинскими военными Антоновский мост был ключевым для снабжения оккупантов через Левобережье в Херсон.
"Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это – продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения. Каждый мост – это слабое место в логистике и наши Вооруженные силы мастерски разрушают вражескую систему. еще не увольнение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении", - подчеркнул он.
По словам депутата, эти удары показывают, что Украина отходит от обычаев армии СССР, штурмовавшей города, несмотря на потери и разрушения, а становится западной, которая бережет военных и использует стратегию косвенных действий.
"То есть мы "размягчаем" оборону противника из-за уничтожения оперативного тыла, без которого линия фронта противника сыпется даже от незначительного удара. Конечно без западного вооружения это было бы невозможно. HIMARS и наши ребята из ВСУ - это прекрасное сочетание. Спасибо" , – объяснил Сергей Хлань.
- 19 июля ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне
- Затем эксперт Defense Express Валерий Рябых предположил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.
- 20 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на Антоновском мосту раздались 4 взрыва , стоял сильный дым над ракетной частью россиян в Новой Каховке.
- 20 июля боец ВСУ Виктор Трегубов заявил, что после уничтожения Антоновского моста россияне вынуждены будут отступить и покинуть город Херсон.
- 21 июля полковник СБУ Роман Костенко выразил убеждение, что Антоновский мост в перспективе будет разрушен.
- 22 июля Сергей Хлань заявил, что три атаки по Антоновскому мосту сделали невозможным опрокидывание оккупантами техники.
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