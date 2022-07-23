Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в фейсбуке .

Он напомнил, что уничтоженный украинскими военными Антоновский мост был ключевым для снабжения оккупантов через Левобережье в Херсон.

"Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это – продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения. Каждый мост – это слабое место в логистике и наши Вооруженные силы мастерски разрушают вражескую систему. еще не увольнение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении", - подчеркнул он.

По словам депутата, эти удары показывают, что Украина отходит от обычаев армии СССР, штурмовавшей города, несмотря на потери и разрушения, а становится западной, которая бережет военных и использует стратегию косвенных действий.

"То есть мы "размягчаем" оборону противника из-за уничтожения оперативного тыла, без которого линия фронта противника сыпется даже от незначительного удара. Конечно без западного вооружения это было бы невозможно. HIMARS и наши ребята из ВСУ - это прекрасное сочетание. Спасибо" , – объяснил Сергей Хлань.

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