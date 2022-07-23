English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Отрезание россиян от поставок": ВСУ ударили по Дарьевскому мосту в Херсонской области, - депутат облсовета

"Отрезание россиян от поставок": ВСУ ударили по Дарьевскому мосту в Херсонской области, - депутат облсовета

23 июля, 2022 суббота
14:11
война с Россией

В Херсонской области 23 июля ВСУ ударили по Дарьевскому мосту через Ингулец, продолжив отрезать оккупантов от поставок

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в фейсбуке .

Он напомнил, что уничтоженный украинскими военными Антоновский мост был ключевым для снабжения оккупантов через Левобережье в Херсон.

"Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это – продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения. Каждый мост – это слабое место в логистике и наши Вооруженные силы мастерски разрушают вражескую систему. еще не увольнение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении", - подчеркнул он.

По словам депутата, эти удары показывают, что Украина отходит от обычаев армии СССР, штурмовавшей города, несмотря на потери и разрушения, а становится западной, которая бережет военных и использует стратегию косвенных действий.

"То есть мы "размягчаем" оборону противника из-за уничтожения оперативного тыла, без которого линия фронта противника сыпется даже от незначительного удара. Конечно без западного вооружения это было бы невозможно. HIMARS и наши ребята из ВСУ - это прекрасное сочетание. Спасибо" , – объяснил Сергей Хлань.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
военные силы Украины
Херсонщина
Военные новости
Читайте также:
Сергій Лавров
20 июля, 2022 среда
Лавров уже плохо скрывает нарастающую в Кремле панику, - эксперт Defense Express Киричевский
Ліз Трасс
23 июля, 2022 суббота
Лиз Трасс после избрания премьером обещает отказаться от всех законов ЕС
Ігор Коломойський
22 июля, 2022 пятница
Если Коломойского лишат гражданства и он поедет в США, к нам приедет еще 20 HIMARS, – инвестиционный банкир Фурса
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
23 июля
15:11
"Вы сможете победить": Джонсон посетил украинских военных на полигоне в Британии
15:10
Эксклюзив
Администрации Байдена присущ иррациональный страх перед кремлем, - экс-посол США в Украине Гербст
15:09
Наталья Диденко
Жара, дожди и умеренный ветер: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде 24 июля
15:01
"Долой империю! Волю народам!" – в 9 городах мира проходят акции коренных этносов России
15:01
"Эвертон" будет раздавать бесплатные билеты украинским беженцам на матч с "Динамо"
15:00
Эксклюзив
Россияне блокируют украинские соцвыплаты и вынуждают получать паспорта, чтобы выдавать рубли, – глава Запорожской ОВА
14:30
Красный Крест в Швейцарии запустил онлайн консультации для украинских беженцев
14:30
Бриджит Бринк
Кремль продолжает использовать еду как оружие: посол США о ракетных ударах по Одессе
14:26
Обновлено
Морской порт Одессы
"Вот вам и зерновой коридор". Из-за обстрела Одессы ракетами "Калибр" загорелся порт с урожаем на экспорт
14:20
Инженеры ВСУ показали, как работают на заминированных врагом территориях
14:05
Владимир Сивкович
Экс-вице-премьеру Сивковичу объявили подозрение в сотрудничестве с ФСБ
13:59
Санкции не пошатнули Москву, стратегия Запада похожа на машину со спущенными шинами, - Орбан
13:46
Эксклюзив
Если Запад увеличит помощь, то ВСУ удачно пойдут в контрнаступление, - экс-посол США в Украине Гербст
13:44
Оккупанты свозят в Херсонскую область боеприпасы под видом "гуманитарной помощи", - разведка
13:42
Российские обстрелы порта Одессы являются сигналом, что кремль потребует больших уступок, - Климкин
13:32
Эксклюзив
Второй шаг ВСУ – это разгром российской группировки на территории Херсонщины и Запорожья, - полковник запаса Кевлюк
13:31
ВКУ привлек к сотрудничеству величайших генералов мира для укрепления и обеспечения сил Теробороны
13:26
"Российская ракета – это плевок Путина в лицо генсеку ООН Гутеррешу и президенту Турции Эрдогану", - спикер МИД Николенко
13:14
Юрий Луценко
"Косорукие дол***бы". Луценко показал, как россияне попали по "секретному объекту"
13:11
Токаев с Путиным
Зеленский поблагодарил Токаева за слова о "ЛДНР", которые он сказал в глаза Путину
13:02
Эксклюзив
Сергей Згурец
Вражеские десантные операции на Одессу – это билет в один конец, - Згурец
13:02
Обновлено
В Донецкой области россияне за сутки разрушили 52 гражданских объекта и ранили 9 мирных жителей
13:00
ЕС возобновил нефтяные соглашения России с третьими странами, – Reuters
12:28
В Сумской общине будут обезвреживать боеприпасы: раздаются взрывы
12:19
Эксклюзив
Может быть большая опасность прихода в медиа людей, приближенных к власти - медиа-эксперт Лигачева
12:16
Украинцам в Польше будут выдавать электронные виды, позволяющие пересечение границ в ЕС
12:16
В Сумской области раздавались взрывы, не связанные с войной: есть травмированные
12:10
На Черниговщине обнаружили два тайника с российскими боеприпасами, которые передадут ВСУ
12:02
Эксклюзив
Херсонские партизаны держат врага в постоянном тонусе, - замглавы райсовета Трошин
12:02
Литовская сеть супермаркетов сфокусировалась на поддержке украинских детей
11:54
Россияне обстреляли Сумщину: около 36 приходов
11:47
Обновлено
Россияне обстреляли центр Харькова, били из артиллерии исключительно по гражданским объектам
11:45
В Киев на второй Cаммит первых леди и джентльменов приехала супруга президента Литвы
11:42
РФ способна на все: в Белом доме озабочены безопасностью Зеленского
11:41
В Херсонской области похитили чиновника из пенсионного фонда и нескольких членов его семьи
11:30
Николай Княжицкий
Корбан и Коломойский. Хуже всего – отсутствие объяснений
11:25
Тарас Креминь
150 дней сопротивления: украинцы продолжают героически защищать свою землю и защищать свою идентичность
11:18
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области
11:18
Эксклюзив
Плодотворно работаем над потерями враждебной силы, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
11:12
Эксклюзив
Паспорт гражданина Украины
Отбор паспорта не является лишением гражданства либо это правовой беспредел, - политолог-международник Воля
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV