В 33-м мать из Черкасской области с тремя детьми пришла в Галичину и попросилась переночевать. Семью накормили и уложили спать на сене в овине. Старшему мальчику было 12 лет, проснулся утром и увидел, что мать бросила его и пошла с другими детьми дальше. Она никогда за ним не вернулась. Возможно, умерла в дороге, или просто боялась посмотреть сыну в глаза. Тот парень вырос и, хотя знал, из какого он села, никогда не сказал его названия своему сыну. Так же его внуки даже не пытались найти свои корни. И правнуки тоже.

Убитых повстанцев энкавэдисты сбрасывали на распутье для опознания. Семья не признавалась, и их тела закапывали, как скот, неизвестно где. Одна мать не узнала своих троих сыновей. Не думаю, что Господь ее простил.

Переезд в результате принудительного переселения в Сибирь или шахты Донбасса нередко заканчивался тем, что люди не возвращались на родину. Они там обжились, а то, что их дети были обрусены, так что же – мову на хлеб не намажешь.

Убитых повстанцев энкавэдисты сбрасывали на распутье для опознания. Семья не признавалась, и их тела закапывали, как скот, неизвестно где. Одна мать не узнала своих троих сыновей. Не думаю, что Господь ее простил

Через отречение ломалась украинская нация. Особенно после Голодомора, когда выжившие боялись назвать себя украинцами, чтобы снова не повторился кошмар. И чем больше их отрекалось от своих корней, языка, идентичности, тем чаще повторялся геноцид.

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Подобное происходило и в культуре. За успехом ехали в Москву, позже – в обрусевший Киев, дальше – в Европу и Америку. Больше всего пострадала украинская литература, потому что ее унижение, осуждение считалось и считается признаком цивилизованности среди самих украинцев. "Национализм" и "провинциальность" для украинца или интеллектуала – черная метка на рынке грантов и не только иностранных. И травмами это не оправдаешь. Во всех тех случаях и явлениях, которые я назвала. Страх за жизнь и страх не вписаться в гламурную картинку мира — одного поля ягоды.

Через отречение ломалась украинская нация. Особенно после Голодомора, когда выжившие боялись назвать себя украинцами, чтобы снова не повторился ужас. И чем больше их отрекались от своих корней, языка, идентичности, тем чаще повторялся геноцид.

Люди без корней не только не реализуют себя полностью и качественно, они обрекают своих потомков на психические отклонения, неврозы и распад личности, особенно в третьем поколении. Обрусевшие фамилии бросаются в глаза, когда читаешь о нынешних убийцах и палачах. Наша щедрая земля переваривает человеческое тело, но для того, чтобы переварить комплекс неполноценности, пренебрежение своим родным, нужны национальные образование и культура. Когда государство пренебрегает ими, граждане его превращаются в стадо овец, которые даже не спрашивают, куда их ведут, — к ассимиляции или к уничтожению. Даже одно отречение одного человека – незаживающая рана, а что говорить о сотнях тысяч украинцев, своим отречением вселивших во врага веру в легкую победу, и теперь они сами и их дети обречены скитаться по свету или лежат в крови, под завалами руин, познав еще при жизни ад.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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