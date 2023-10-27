"Отраживает уникальность украинского языка": НБУ выпустил серебряную памятную монету

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Серебряная памятная монета, которую мы вводим сегодня в обращение, отражает уникальность и феноменальность украинского языка. Именно язык в сверхсложный момент истории Украины стал фундаментом нашего единения, нашим оружием. Сегодня на украинском языке говорит дух свободы, поражающий весь мир. И на украинском прозвучит на весь мир такое желанное слово "перемога", - сказал замглавы НБУ Алексей Шабан.

Монета номиналом 10 грн изготовлена из серебра 925 пробы. Ее тираж – до 5 тысяч штук, первая тысяча уже доступна для продаж в интернет-магазине. Кроме того, с ноября эта серебряная монета будет постепенно реализовываться банками-дистрибьюторами. Монета продолжает серию "Духовные сокровища Украины", над дизайном работали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.