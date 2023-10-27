"Отраживает уникальность украинского языка": НБУ выпустил серебряную памятную монету
В Украине ввели в обращение серебряную памятную монету "Українська мова". Приобрести ее можно с 27 октября в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Серебряная памятная монета, которую мы вводим сегодня в обращение, отражает уникальность и феноменальность украинского языка. Именно язык в сверхсложный момент истории Украины стал фундаментом нашего единения, нашим оружием. Сегодня на украинском языке говорит дух свободы, поражающий весь мир. И на украинском прозвучит на весь мир такое желанное слово "перемога", - сказал замглавы НБУ Алексей Шабан.
Монета номиналом 10 грн изготовлена из серебра 925 пробы. Ее тираж – до 5 тысяч штук, первая тысяча уже доступна для продаж в интернет-магазине. Кроме того, с ноября эта серебряная монета будет постепенно реализовываться банками-дистрибьюторами. Монета продолжает серию "Духовные сокровища Украины", над дизайном работали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.
- 27 октября также состоялся Радиодиктант национального единства, в котором в частности приняла участие команда НБУ. Текст для диктанта написала лауреат Шевченковской премии Катерина Калитко.
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