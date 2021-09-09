Отравление в школе на Хмельнитчине: количество заболевших возросло до 85, госпитализированы 11 человек

Об этом сообщает Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней.



"В Хмельницкую инфекционную больницу госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, 74 ребенка лечатся амбулаторно. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.



Госпитализированные в Хмельницкую инфекционную больницу больные находятся в состоянии средней тяжести, остальные - лечатся дома под наблюдением педиатров и семейных врачей.

Напомним, 7 сентября на Хмельнитчине во время мониторинга информационного пространства полицейские обнаружили публикацию о пищевом отравлении школьников в одной из школ.

По факту массового отравления открыто производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.