Отравление в школе на Хмельнитчине: количество заболевших возросло до 85, госпитализированы 11 человек
В Хмельницкой области по состоянию на 9 сентября зарегистрировано 85 случаев пищевого отравления в учебно-воспитательном объединении №1 "Школа-детский сад"
Об этом сообщает Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней.
"В Хмельницкую инфекционную больницу госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, 74 ребенка лечатся амбулаторно. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.
Госпитализированные в Хмельницкую инфекционную больницу больные находятся в состоянии средней тяжести, остальные - лечатся дома под наблюдением педиатров и семейных врачей.
- Напомним, 7 сентября на Хмельнитчине во время мониторинга информационного пространства полицейские обнаружили публикацию о пищевом отравлении школьников в одной из школ.
- По факту массового отравления открыто производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.
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