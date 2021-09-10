Отравление в школе на Хмельнитчине: количество пострадавших возросло
По состоянию на 10 сентября на Хмельнитчине зарегистрировано уже 92 случая пищевого отравления в школе
Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.
"ГУ " Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины " сообщает, что по состоянию на 10:00 10 сентября 2021 года за медицинской помощью обратились 92 человека, в том числе 91 ребенок и 1 взрослый", - говорится в сообщении.
Так, были госпитализированы 15 человек, среди которых 14 детей.
Сейчас 77 пациентов продолжают лечение в амбулаторных условиях под наблюдением педиатров и семейных врачей.
В учебном заведении и в жилищах заболевших осуществлена заключительная дезинфекция.
Источник возбудителя инфекции пока неизвестен.
- Напомним, 7 сентября на Хмельнитчине во время мониторинга информационного пространства полицейские обнаружили публикацию о пищевом отравлении школьников в одной из школ.
- По факту массового отравления открыли производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.
- По состоянию на 9 сентября было зарегистрировано 85 случаев пищевого отравления.
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