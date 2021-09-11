Отравление в Хмельницком: уже 93 госпитализированных
По состоянию на утро субботы, 11 сентября 2021 года, в инфекционной больнице города Хмельницкого с заражением пока не установленного происхождения находилось 15 человек
Из них - 14 детей, передает Еспресо.TV .
Состояние госпитализированы - средний.
"Угрозы жизни нет", - отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Еще 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести).
- Напомним, 7 сентября на Хмельнитчине во время мониторинга информационного пространства полицейские обнаружили публикацию о пищевом отравлении учеников одной из школ.
- По факту массового отравления открыли производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.
- По состоянию на 9 сентября было зарегистрировано 85 случаев пищевого отравления.
- Вечером 10 сентября было известно о 92 госпитализированы .
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