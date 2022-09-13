Отравление как прикрытие. Гауляйтера Херсонщины Сальдо устранили из-за хищения средств, - росСМИ
Владимир Сальдо не был отравлен и не вернется руководить захваченной Херсонщиной – его сочли профнепригодным из-за воровства
Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на собственные источники.
"Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он проворовался, после чего был фактически уволен с должности главы администрации Херсонской области", - сообщил источник в российских властях, знакомый с ситуацией.
По его словам, официально обвинения Сальдо объявить не могут — деньги в Херсон поступают из Москвы наличными.
Источник добавил, что преемницей Сальдо рассматривается Екатерина Губарева, назначенная заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.
Накануне Сальдо снял первое видео после предполагаемого отравления. Он заявил, что долгое время не появлялся на публике, потому что находился на попечении врачей. А сейчас не возвращается в должность, а работает над "бюджетом" области.
Сальдо трижды избирался мэром Херсона, был членом пророссийской Партии регионов. В первые дни войны он был сторонником единой Украины, однако после захвата области перешел на сторону оккупантов.
- Владимиру Сальдо "стало плохо" в начале августа. Его перевезли сначала в Крым, а затем – в Москву.
- 20 августа минобороны РФ официально заявило , что Сальдо был отравлен боевым ядовитым веществом и обвинил в том Украину.
- 23 августа стало известно , что он до сих пор в больнице – состояние его здоровья держат в секрете.
- 3 сентября в Херсоне взорвался и загорелся комплекс отдыха "Затерянный мир" коллаборанта Сальдо, где устроили свою базу оккупанты.
- 5 сентября СБУ сообщила , что в Житомирской области арестованы активы компании Сальдо, стоимостью более 6 млн грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.77
Покупка 39.77Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 39.72Продажа 40.9
- Актуальное
- Важное