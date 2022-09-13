Об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на собственные источники.

"Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он проворовался, после чего был фактически уволен с должности главы администрации Херсонской области", - сообщил источник в российских властях, знакомый с ситуацией.

По его словам, официально обвинения Сальдо объявить не могут — деньги в Херсон поступают из Москвы наличными.

Источник добавил, что преемницей Сальдо рассматривается Екатерина Губарева, назначенная заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.

Накануне Сальдо снял первое видео после предполагаемого отравления. Он заявил, что долгое время не появлялся на публике, потому что находился на попечении врачей. А сейчас не возвращается в должность, а работает над "бюджетом" области.

Сальдо трижды избирался мэром Херсона, был членом пророссийской Партии регионов. В первые дни войны он был сторонником единой Украины, однако после захвата области перешел на сторону оккупантов.

Владимиру Сальдо "стало плохо" в начале августа. Его перевезли сначала в Крым, а затем – в Москву.

20 августа минобороны РФ официально заявило , что Сальдо был отравлен боевым ядовитым веществом и обвинил в том Украину.

23 августа стало известно , что он до сих пор в больнице – состояние его здоровья держат в секрете.

3 сентября в Херсоне взорвался и загорелся комплекс отдыха "Затерянный мир" коллаборанта Сальдо, где устроили свою базу оккупанты.

5 сентября СБУ сообщила , что в Житомирской области арестованы активы компании Сальдо, стоимостью более 6 млн грн.

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