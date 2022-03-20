Отравление, болезнь, несчастный случай: российская элита рассматривает сценарии устранения Путина, - ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Их целью является скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны войны в Украине.

"Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина – директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость со стороны российского диктатора. Официальная причина опали руководителя ФСБ – роковые просчеты в войне против Украины", - пояснили ГУР.

Разведчики добавили, что именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и состоятельность украинской армии.

"Известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти. В частности, не исключается отравления, внезапная болезнь, или другая "случайность". Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположение чеченских подразделений на севере Киева", - предполагают в ГУР.

Отмечается, что информация поступила как раз от российской стороны.

"Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ", - отметили в разведке.

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