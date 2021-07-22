Отраслевые организации металлургов просят Зеленского отозвать повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки
Отраслевые организации металлургов просят президента Владимира Зеленского рекомендовать Министерству инфраструктуры отозвать проект приказа о повышении тарифов на железнодорожные грузоперевозки
Об этом говорится в открытом письме Федерации металлургов Украины и Профсоюза металлургов и горняков Украины к Зеленскому.
"Просим вас рекомендовать Министерству инфраструктуры отозвать проект приказа " О внесении изменений в Коэффициенты, которые применяются к тарифам "Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" как таковой, что не является экономически обоснованным и будет иметь крайне негативные последствия для экономики уже с 2022 года ", - говорится в письме.
Авторы объясняют, что повышение тарифов на грузоперевозки Укрзализныци может привести к заморозке роста зарплат и срыву выполнения инвестиционных планов компаниями горно-металлургического комплекса, а неэффективная государственная монополия пытается переложить внутренние проблемы на потребителей услуг.
Также отмечается, что Мининфраструктуры в соответствующем проекте приказа не предоставило анализа влияния увеличения тарифов на другие отрасли экономики, прогноз влияния на объемы грузоперевозок и др.
"В анализе регуляторного влияния проекта не отражены себестоимость и рентабельность грузоперевозок по видам и классам грузов. Тезисы об убыточности железнодорожных грузоперевозок вызывают сомнения, так как за их счет и происходит кроссубсидирование убыточных пассажирских перевозок", - говорится в документе.
Авторы также обращают внимание, что необходимо сконцентрироваться прежде всего на реформе Укрзализныци с последующим разделением на вертикали, сокращением расходов госперевозчика, уменьшением избыточной финансовой нагрузки и поиском резервов повышения эффективности внутри самой Укрзализныци.
- Напомним, в мае министр инфраструктуры Александр Кубраков обнародовал проект приказа о двухэтапном повышении тарифов на железнодорожные перевозки грузов первого и второго тарифных классов с сентября на 8%, а с января 2022 года - на 20% и 6,5% соответственно.
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