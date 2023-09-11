Отработают противостояние российской агрессии: НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны

Об этом пишет Financical Times.

Отмечается, что учения Steadfast Defender пройдут в следующем году, в них примут участие более 50 кораблей и около 41 тысяч военнослужащих, а также состоится от 500 до 700 воздушных боевых миссий.

Учения предназначены для отработки потенциальных маневров против врага - моделью выбрана коалиция, возглавляемая Россией. Кроме того, эти учения будут использовать реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.

В учениях будут участвовать 32 страны, включая Швецию, которая еще официально не вступила в НАТО.

Учения будут проходить в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте. Согласно новой стратегии, теперь Альянс будет проводить два крупных учения ежегодно вместо одного. Члены НАТО также будут учиться противодействовать террористическим угрозам вне своих непосредственных границ.

В июне прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увеличит численность своих сил высокой готовности с 40 тысяч до "более 300 тысяч".

Страны Балтии особенно сильно призывают НАТО укрепить свой восточный фланг, поскольку войска РФ скапливаются на белорусской границе. Представители НАТО заявили, что эти учения также рассматриваются как ключевая часть демонстрации Москве того, что Альянс готов воевать.