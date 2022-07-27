Перехват СБУ обнародовала в телеграме.

"Мы сидим, слушаем разговоры. И там говорят, ну, наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят в течение 10-15 минут два самолета. Следующее послание, говорят: они уже отработали и улетели. Все, отбой", – рассказывает родителям российский оккупант.

Кроме того, захватчик признает, что ВС РФ активно используют запрещенные виды вооружения, а именно фосфорные и кассетные боеприпасы.

"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты... Вообще плевать... Там все плавится... Зато ночью очень хорошо выглядит", - говорит оккупант.

Служба безопасности напоминает, что правоохранительные органы системно фиксируют нарушения военными РФ законов и обычаев войны.

Сообщается, что по этой статье СБУ открыла уже более 7 тыс. производств.

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