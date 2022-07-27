"Отработали по нам и улетели": в перехваченном разговоре оккупант пожаловался на молниеносную работу ВСУ
Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского оккупанта из-под Херсона, в котором тот жалуется на эффективную работу ВСУ и снова признает, что РФ использует в войне запрещенное оружие
Перехват СБУ обнародовала в телеграме.
"Мы сидим, слушаем разговоры. И там говорят, ну, наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят в течение 10-15 минут два самолета. Следующее послание, говорят: они уже отработали и улетели. Все, отбой", – рассказывает родителям российский оккупант.
Кроме того, захватчик признает, что ВС РФ активно используют запрещенные виды вооружения, а именно фосфорные и кассетные боеприпасы.
"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты... Вообще плевать... Там все плавится... Зато ночью очень хорошо выглядит", - говорит оккупант.
Служба безопасности напоминает, что правоохранительные органы системно фиксируют нарушения военными РФ законов и обычаев войны.
Сообщается, что по этой статье СБУ открыла уже более 7 тыс. производств.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.84
Покупка 38.84Продажа 39.81
-
EUR
Покупка 39.07Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное