Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Отпустил убийцу Гонгадзе и преследовал Луценко: судью Слинько будет пожизненно содержать государство, - Следствие. Инфо

Отпустил убийцу Гонгадзе и преследовал Луценко: судью Слинько будет пожизненно содержать государство, - Следствие. Инфо

2 октября, 2023 понедельник
17:35
Криминал

Высший совет правосудия отправил судью Верховного Суда Сергея Слинько, который выпустил убийцу Гонгадзе, в отставку - она предусматривает пожизненное содержание на сумму около 100 тысяч гривен ежемесячно

Об этом сообщает Следствие. Инфо .

Издание отмечает, что судья также принимал участие в политических преследованиях оппонентов Виктора Януковича, выносил решение вопреки решениям Европейского суда по правам человека и имел проблемы с декларациями.

Слинько ушел в отставку с 30-летним стажем с должности судьи Верховного Суда. В 2017 году Общественный совет добродетели (ГДР) признал его не соответствующим критериям добродетели и профессиональной этики.

Слинько входил в тройку судей Апелляционного суда города Киева, отпустивших из-под стражи убийцу основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе – экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукач прятался от правоохранителей почти 6 лет, пока его не поймали в одном из сел Житомирской области.

Во время правления Януковича, Слинько также был причастен к осуждению эксглавы МВД Юрия Луценко. Именно тогда международное сообщество обвинило Слинько в том, что Украина не соблюдает международные стандарты судебного дела.

Издание напоминает, что Юрия Луценко осудили в 2012 году. Он пытался оспорить наказание в украинском суде, но проиграл апелляцию, поэтому пошел обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ признал, что в ходе судебного процесса над Луценко был нарушен ряд статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В апреле 2013 года уже кассационную жалобу Юрия Луценко на свой приговор рассмотрела коллегия судей, которую возглавлял Слинько. Несмотря на решение ЕСПЧ, судьи единогласно оставили приговор в силе. Приговор Луценко отменили в 2014 году на основании закона "О реабилитации лиц во исполнение решений Европейского суда по правам человека".

В специальной декларации добродетели, которую представляет судья, Слинько скрыл, что был причастен к этому судебному процессу. Он также скрыл, что был причастен к суду над Дмитрием Павличенко и его сыном Сергеем. Их признали виновными в жестоком убийстве судьи в марте 2011 года. Именно Слинько был в коллегии судей, которая оставила в силе приговор Павличенко. В 2014 году их амнистировали как политзаключенных.

Кроме этого, ГРД обнаружил, что он купил дачный дом и два дорогих авто, ценное оружие и имеет по меньшей мере одно путешествие в год, несмотря на то, что, по декларации, нет на это средств.

Несмотря на все, Слинько остался судьей, попал в Верховный Суд и в отставку ушел только 18 апреля 2023 года. Издание отмечает, что теперь государство обязано ежемесячно пожизненно выплачивать ему около 100 тысяч гривен из бюджета, как судье в отставке.

Общество
Читайте также:
окупанти
30 сентября, 2023 суббота
Израильский военный эксперт объяснил, какие шансы имеет российское наступление
танки Абрамс
1 октября, 2023 воскресенье
Главное – количество: израильский военный эксперт об оружии для ВСУ
Гольфстрім
1 октября, 2023 воскресенье
Гольфстрим замедляется из-за изменения климата: на что это повлияет
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 октября
18:15
Эксклюзив
Самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине, - это членство в ЕС, - Боррель
17:53
В день образования КНР Китай выпустил анимационный ролик о "воссоединении" с Тайванем
17:47
Новости компаний
Лайфхак для криптотрейдеров: этой картой рассчитаетесь биткойном даже за кофе
17:41
Обновлено
Оккупанты нанесли два удара по Купянску на Харьковщине: есть раненые
17:34
Обзор
Мобилизация в октябре 2023: будет ли усилена и кого могут призвать
17:32
Пауза после 11-го санкционного пакета против РФ уже слишком затянулась, - Зеленский
17:19
Эксклюзив
Не стоит волноваться: Defense Express о передаче Украине Taurus
17:17
Эксклюзив
Власти блокируют работу украинских политиков заграницей, - нардеп Княжицкий
17:15
Эксклюзив
Алексей Арестович
По возвращении в Украину Арестович должен быть арестован, - нардеп Дунда
17:05
Зеленский подписал закон о передаче зарплат пленных их семьям
17:03
В Херсонской области подорвался псевдоразминировщик, которого нанял фермер
16:45
"Получили очень ценную информацию": Юсов о спецоперации "Барыня"
16:40
Сайт Еспресо.TV в списке медиа без джинсы и с соблюдением профессиональных стандартов
16:39
Дания откроет офис посольства в Николаеве, где будет заниматься восстановлением региона
16:31
В Одесской области разоблачили ОПГ, которая вырубала ботанический заказник с краснокнижными деревьями
16:16
Обновлено
Украина заявила, что Польша проигнорировала Форум оборонных индустрий. Варшава говорит, что ее не приглашали
16:15
Россия строит дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь, — СМИ
16:07
Обновлено
После российской атаки на Херсон в больнице умер полицейский
15:50
Украинская SkyUp получила разрешения на полеты в Канаде
15:50
Эксклюзив
Оккупанты получили приказ: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении
15:39
Раде предлагают разрешить добровольную мобилизацию без возрастных ограничений
15:30
"Суспільне" проведет Радиодиктант единства в День письменности и языка
15:25
OPINION
Идея софийности может объединить украинцев
15:16
Эксклюзив
Эксперт Совета внешней политики объяснил, какие последствия следует ожидать от визита глав МИД стран ЕС в Киев
15:11
Новости компаний
Ferrexpo помогла Херсонщине ликвидировать последствия оккупации и теракта
15:10
заморозки
Солнце, дождь и заморозки: какой будет погода в Украине в начале октября
15:01
коррупция
Впервые в Украине обличителю коррупции выплатят вознаграждение – более 13 млн грн
14:38
В новом просветительском ролике по поводу мифов пропаганды РФ рассказали о пути Украины к независимости
14:28
Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении уничтоженного россиянами собора в Одессе
14:27
Платформа "Ковчег Украина" создала виртуальную галерею с картинами отечественных художников
14:05
В Украине только каждый 50-й случай психических расстройств диагностирован, - Минздрав
14:05
В сентябре в Киеве зафиксировали три температурных рекорда
14:05
Обновлено
Маск опубликовал мэм с Зеленским о военной помощи. В Украине отреагировали
13:42
Дональд Трамп
В США стартует судебный процесс по делу обвинения Трампа в мошенничестве
13:40
Евросоюз скоро расширится от Лиссабона до Луганска, - глава МИД Германии
13:34
Падение путепровода на Шулявке в Киеве: прокуратура расследует нарушение правил безопасности во время реконструкции
13:30
Умер народный артист Украины Андрей Верес
13:22
За разработку вакцины против COVID-19: Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине
13:02
Новые видеокамеры и РЭБ: оккупанты пытаются помешать подполью передавать данные Силам обороны
12:55
В Киеве с 24 этажа упали девушка и парень, они погибли на месте
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV