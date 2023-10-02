Отпустил убийцу Гонгадзе и преследовал Луценко: судью Слинько будет пожизненно содержать государство, - Следствие. Инфо

Об этом сообщает Следствие. Инфо .

Издание отмечает, что судья также принимал участие в политических преследованиях оппонентов Виктора Януковича, выносил решение вопреки решениям Европейского суда по правам человека и имел проблемы с декларациями.

Слинько ушел в отставку с 30-летним стажем с должности судьи Верховного Суда. В 2017 году Общественный совет добродетели (ГДР) признал его не соответствующим критериям добродетели и профессиональной этики.

Слинько входил в тройку судей Апелляционного суда города Киева, отпустивших из-под стражи убийцу основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе – экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукач прятался от правоохранителей почти 6 лет, пока его не поймали в одном из сел Житомирской области.

Во время правления Януковича, Слинько также был причастен к осуждению эксглавы МВД Юрия Луценко. Именно тогда международное сообщество обвинило Слинько в том, что Украина не соблюдает международные стандарты судебного дела.

Издание напоминает, что Юрия Луценко осудили в 2012 году. Он пытался оспорить наказание в украинском суде, но проиграл апелляцию, поэтому пошел обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ признал, что в ходе судебного процесса над Луценко был нарушен ряд статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В апреле 2013 года уже кассационную жалобу Юрия Луценко на свой приговор рассмотрела коллегия судей, которую возглавлял Слинько. Несмотря на решение ЕСПЧ, судьи единогласно оставили приговор в силе. Приговор Луценко отменили в 2014 году на основании закона "О реабилитации лиц во исполнение решений Европейского суда по правам человека".

В специальной декларации добродетели, которую представляет судья, Слинько скрыл, что был причастен к этому судебному процессу. Он также скрыл, что был причастен к суду над Дмитрием Павличенко и его сыном Сергеем. Их признали виновными в жестоком убийстве судьи в марте 2011 года. Именно Слинько был в коллегии судей, которая оставила в силе приговор Павличенко. В 2014 году их амнистировали как политзаключенных.

Кроме этого, ГРД обнаружил, что он купил дачный дом и два дорогих авто, ценное оружие и имеет по меньшей мере одно путешествие в год, несмотря на то, что, по декларации, нет на это средств.

Несмотря на все, Слинько остался судьей, попал в Верховный Суд и в отставку ушел только 18 апреля 2023 года. Издание отмечает, что теперь государство обязано ежемесячно пожизненно выплачивать ему около 100 тысяч гривен из бюджета, как судье в отставке.