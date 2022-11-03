Отпуска для военнослужащих во время военного положения: Рада приняла законопроект в первом чтении
3 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о предоставлении военнослужащим отпусков во время военного положения
Об этом информируют в телеграме нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко .
Сегодня Рада приняла в первом чтении законопроект №8081 о внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
330 народных избранников поддержали предоставление военнослужащим отпусков во время действия военного положения.
Проект закона предусматривает возможность предоставления украинским военным во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.
В следующий раз депутаты соберутся, чтобы поддержать законопроект во втором чтении.
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