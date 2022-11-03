Об этом информируют в телеграме нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко .

Сегодня Рада приняла в первом чтении законопроект №8081 о внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

330 народных избранников поддержали предоставление военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Проект закона предусматривает возможность предоставления украинским военным во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

В следующий раз депутаты соберутся, чтобы поддержать законопроект во втором чтении.

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