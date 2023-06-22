"Отправьте мне адрес": Цукерберг принял вызов Маска подраться в клетке
Бизнесмен Илон Маск в Twitter пригласил Марка Цукерберга, основателя Meta, подраться в клетке - владелец Facebook согласился на бой
Об этом пишет BBC .
Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение, что "готов к бою в клетке" с Цукербергом. В ответ на это Цукерберг обнародовал пост, в котором попросил отправить ему адрес предстоящего боя.
"Октагон в Вегасе", - написал ответный владелец Тwitter.
Издание объясняет, что Октагон – это спортивная зона, которая используется для поединков Ultimate Fighting Championship (UFC) в Лас-Вегасе.
Илон Маск также отметил, что имеет "особую технику боя" под названием "Морж".
"В ней я просто лежу на противнике и ничего не делаю", - объяснил бизнесмен, добавив видео с животным к комментарию.
Кроме того, 52-летний бизнесмен поделился, что его единственная физическая тренировка - "поднимать детей и подбрасывать их в воздух", в отличие от Цукерберга, занимающегося смешанными боевыми искусствами и джиу-джитсу.
"Эта история говорит сама за себя", - прокомментировал сложившуюся ситуацию представитель Meta. Представители Twitter пока на ситуацию не отреагировали.
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