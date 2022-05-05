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"Отправная точка плана Маршалла для Украины": президент Евросовета рассказал о трех приоритетах конференции доноров в Варшаве

5 мая, 2022 четверг
08:37
Экономика

Донорская конференция, инициированная Польшей и Швецией для сбора средств Украины, начинается в столице Польши сегодня, 5 мая

По мнению президента Европейского совета Шарля Мишеля, эта конференция должна стать отправной точкой "плана Маршалла" для Украины. Об этом он отметил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина"

"По моему мнению, эта конференция должна быть отправной точкой для европейского плана Маршалла для Украины. Это именно то, что мы должны сделать, мы должны направить очень сильный сигнал относительно того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно", – отметил Мишель.

Он подчеркнул, что война против Украины является человеческой трагедией, а дальновидные лидеры сегодня должны поддержать Украину не только речами, но и средствами и решениями.

По словам Шарля Мишеля, для этой конференции "в сотрудничестве с украинскими друзьями" он обозначил три приоритета и три цели.

Первая – гуманитарная поддержка Украины, оказание необходимой гуманитарной помощи людям, страдающим зверствами россиян.

Вторая цель – ликвидность, то есть бюджетная поддержка, гранты и кредиты, чтобы максимально поддержать Украину на экономическом уровне.

"Именно поэтому мы считаем, что этот трастовый фонд может оказаться полезным и для того, чтобы дать сильный сигнал уверенности, доверия и дать возможность правительству, властям управлять страной в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - аргументирует Мишель.

Третьим приоритетом он назвал восстановление Украины, подчеркнув, что начинать работать в этом направлении нужно немедленно, не дожидаясь завершения войны.

"Это три цели: мы хотим мобилизовать деньги, мы хотим убедить всех друзей Украины во всем мире продемонстрировать свою солидарность, и нам нужен сильный инструмент, которым является трастовый фонд, чтобы максимально облегчить возможность для друзей Украины мобилизовать деньги, мобилизовать средства для Украины", – подытожил Шарль Мишель.

  • Об идее запустить трастовый фонд для поддержки Украины Шаль Мишель рассказал во время визита в Киев 20 апреля.

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