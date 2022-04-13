"Отправляют на передовую на УАЗиках": СБУ перехватила разговоры, в которых рашисты жалуются на свое начальство и отказываются воевать
СБУ перехватила очередные разговоры российских солдат, где оккупант рассказывает, как силы рашистов страдают от наших защитников и как пропагандистские сказки российских захватчиков о своих успехах разбиваются об украинскую реальность
Об этом сообщает СБУ.
В опубликованной рассказал оккупант рассказывает, как их бронемашину "Тигр" уничтожили ВСУ и российские захватчики разлетелись на куски, что "смотреть невозможно на них".
Также российский солдат сказал, что подразделения вооруженных сил РФ, планировавшие отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.
"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют".
Кроме этого солдат жалуется, что командование не заботится о солдатах.
"Наш начальник, почувствовал себя героем и на передовую отправляет пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".
- Отметим, что жены российских военных призывают своих мужчин насиловать украинских женщин. В СБУ обнародовали перехват разговора одного из российских военных с женой, во время которого она призывает мужа насиловать украинок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное