"Отправляют на передовую на УАЗиках": СБУ перехватила разговоры, в которых рашисты жалуются на свое начальство и отказываются воевать

Об этом сообщает СБУ.

В опубликованной рассказал оккупант рассказывает, как их бронемашину "Тигр" уничтожили ВСУ и российские захватчики разлетелись на куски, что "смотреть невозможно на них".

Также российский солдат сказал, что подразделения вооруженных сил РФ, планировавшие отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют".

Кроме этого солдат жалуется, что командование не заботится о солдатах.

"Наш начальник, почувствовал себя героем и на передовую отправляет пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".

Отметим, что жены российских военных призывают своих мужчин насиловать украинских женщин. В СБУ обнародовали перехват разговора одного из российских военных с женой, во время которого она призывает мужа насиловать украинок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb