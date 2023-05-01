"Отправляют координаты феодосийской нефтебазы, ждут подарков": Чийгоз о реакции жителей Крыма на взрывы в Севастополе
Замглавы меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что жители Крыма после взрывов в Севастополе начали посылать координаты феодосийской нефтебазы
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Уже отправляют координаты феодосийской нефтебазы, из этого и делать выводы. Ожидают и дальше такие подарки. Это очень влияет на, скажем, и так низкий уровень того восторга, что "Крым - это гавань какая-то", - сказал он.
Чийгоз также отметил, что меджлис крымскотатарского народа с 2014 года отслеживал ту ситуацию, которая есть в реалии на территории Крыма. Относительно ожиданий от контрнаступления ВСУ он сообщил, что освобождение Крыма – это уже действия украинских военных на левом берегу Херсонской области.
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"Так вот, настаиваю на том, что освобождение Крыма – это действия наших военных на левом берегу на Херсонщине и выше. И когда мы будем подходить к Чонгару и Каланчаку – нам нужно быть готовыми к тому, чтобы входили в Крым", - сказал он.
Он также отметил, что морально-психологическое состояние у оккупантов в Крыму сейчас ухудшается, и коллаборанты - это "симптомы, по которым мы отслеживаем их беседы между собой, как они ведут себя, как начинают мстить крымским татарам".
"Мы обо всем этом рассказываем и нашим военным тоже. Я еще раз начал с того, что нам стали после этого хлопка посылать координаты, как говорят, "инфраструктурных объектов". Нет, это военная база, там надо уничтожать все", - добавил он.
- 29 апреля оккупационные власти Крыма заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе.
- 29 апреля в результате взрывов на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн.
- 30 апреля спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила , что взрывы на нефтебазе оккупантов в Севастополе - это подготовка к активным наступательным действиям ВСУ.
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