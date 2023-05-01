Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Уже отправляют координаты феодосийской нефтебазы, из этого и делать выводы. Ожидают и дальше такие подарки. Это очень влияет на, скажем, и так низкий уровень того восторга, что "Крым - это гавань какая-то", - сказал он.

Чийгоз также отметил, что меджлис крымскотатарского народа с 2014 года отслеживал ту ситуацию, которая есть в реалии на территории Крыма. Относительно ожиданий от контрнаступления ВСУ он сообщил, что освобождение Крыма – это уже действия украинских военных на левом берегу Херсонской области.

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"Так вот, настаиваю на том, что освобождение Крыма – это действия наших военных на левом берегу на Херсонщине и выше. И когда мы будем подходить к Чонгару и Каланчаку – нам нужно быть готовыми к тому, чтобы входили в Крым", - сказал он.

Он также отметил, что морально-психологическое состояние у оккупантов в Крыму сейчас ухудшается, и коллаборанты - это "симптомы, по которым мы отслеживаем их беседы между собой, как они ведут себя, как начинают мстить крымским татарам".

"Мы обо всем этом рассказываем и нашим военным тоже. Я еще раз начал с того, что нам стали после этого хлопка посылать координаты, как говорят, "инфраструктурных объектов". Нет, это военная база, там надо уничтожать все", - добавил он.