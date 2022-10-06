Отправлять посылки из Польши в Украину стало дешевле: Poczta Polska снизила тарифы
Польский почтовый оператор снизил тарифы на ускоренную пересылку посылок в Украину на 75%, в Укрпочте обещают, что отправления в Польшу также подешевеют
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
"Всегда говорю, что выполнять обещания - круто. И очень хотел рассказать вам, еще когда возвращался из США через Варшаву, что те договоренности, о которых мы рассказывали в августе, теперь реальность. Poczta Polska согласилась с нашим предложением и снизила тарифы EMS на пересылку посылок в Украину на 75%, – рассказал Игорь Смилянский. – Теперь посылка в 1 кг обойдется (при хороших сроках) в 8.55 USD или 350 гривен, а 5 кг – 10.5 USD или 450 гривен".
По словам главы Укрпочты, в течение месяца планируется завершить соглашение на не менее привлекательные тарифы для пересылки из Украины в Польшу и запустить почтовый вагон в Польшу.
"Продолжение следует, а мы работаем, чтобы инфраструктура делала семьи, которые сегодня не рядом, ближе друг к другу, а международные бизнесы — ближе к украинцам", – заверил Игорь Смелянский.
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