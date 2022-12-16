Отправляли за $8 тыс., как моряков: в Одессе разоблачили схему бегства уклонщиков за границу
СБУ разоблачила руководительницу общественного объединения, ее отца и главу учебного центра, которые подделывали документы уклонщиков и отправляли за границу за $8 тыс., как моряков
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности заблокировала в Одессе канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. К организации нелегального трафика причастен глава местного общественного объединения моряков", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что злоумышленница предлагала мужчинам призывного возраста уехать за границу, прикрываясь работой на иностранных торговых судах под поддельными документами о непригодности к службе. За это просила от 7 до 8 тысяч долларов. Сумма зависела от обстоятельств и срочности.
"Для реализации сделки злоумышленница создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец. Именно он встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за бегство за границу", - разъясняют в СБУ.
Также соучастником является руководитель местного учебного центра моряков, который использовал свои связи в медучреждениях для оформления фальшивых справок о состоянии здоровья покупателей. Готовый пакет "документов" получали от курьера. Общалась группировка через анонимные мессенджеры.
СБУ задокументировали получение почти 8 тысяч долларов. Организатора группировки, ее отца и руководителя морского учебного центра задержали.
Во время обысков правоохранители обнаружили компьютер и документацию с доказательствами и наличными.
Злоумышленников подозревают в ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Вскоре им объявят подозрения и меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование.
- За прошедшую неделю западные границы Украины с ЕС и Молдовой (на Буковине) пересекли 465 тысяч человек и 132 тысяч транспортных средств.
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