Отправляли из РФ в Украину поддельные лекарства для онкобольных: СБУ объявила подозрения
Служба безопасности задержала и сообщила о подозрениях дельцам, которые якобы скрыто переправляли из России в Украину поддельные лекарства для онкобольных людей
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители на Киевщине и Харькове ликвидировали канал нелегального ввоза в Украину фальсифицированных медпрепаратов онкологической группы. Большую часть подделки производили на территории России и в нескольких странах Ближнего Востока.
"Чтобы нелегально "импортировать" фальсификат, дельцы прятали его в замаскированных технологических полостях собственных авто и пересекали госграницу из территории третьих стран. Затем оптовые партии сомнительных медсредств продавали через специально созданные интернет-магазины и профильные группы в соцсетях", - говорится в сообщении.
Фото: СБУ
Подозреваемые доставляли поддельные лекарства через подконтрольные аптеки и популярные почтовые сервисы. По имеющимся данным, еженедельные "доходы" составляли миллионы гривен.
В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили трех участников международной преступной группировки, организовавшей нелегальный бизнес. Во время обысков в аптеках и в помещениях подозреваемых, а также в их офисных и складских помещениях изъято:
- большое количество фальсифицированных лекарственных средств;
- незарегистрированное огнестрельное оружие;
- черную бухгалтерию;
- мобильные телефоны и компьютеры с поличным.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой). Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Примечание: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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