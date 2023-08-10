Отправляли из РФ в Украину поддельные лекарства для онкобольных: СБУ объявила подозрения

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители на Киевщине и Харькове ликвидировали канал нелегального ввоза в Украину фальсифицированных медпрепаратов онкологической группы. Большую часть подделки производили на территории России и в нескольких странах Ближнего Востока.

"Чтобы нелегально "импортировать" фальсификат, дельцы прятали его в замаскированных технологических полостях собственных авто и пересекали госграницу из территории третьих стран. Затем оптовые партии сомнительных медсредств продавали через специально созданные интернет-магазины и профильные группы в соцсетях", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Подозреваемые доставляли поддельные лекарства через подконтрольные аптеки и популярные почтовые сервисы. По имеющимся данным, еженедельные "доходы" составляли миллионы гривен.

В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили трех участников международной преступной группировки, организовавшей нелегальный бизнес. Во время обысков в аптеках и в помещениях подозреваемых, а также в их офисных и складских помещениях изъято:

большое количество фальсифицированных лекарственных средств;

незарегистрированное огнестрельное оружие;

черную бухгалтерию;

мобильные телефоны и компьютеры с поличным.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой). Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.