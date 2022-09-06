Отправляла деньги на дроны россиянам: в Эстонии женщину оштрафовали за поддержку армии РФ
Суд Таллинна оштрафовал 46-летнюю Ольгу Федорову, отправлявшую гражданину РФ деньги на покупку беспилотников для российской армии
Об этом сообщает эстонское издание Postimees .
Женщина отозвалась на призыв россиянина в российской социальной сети "ВКонтакте" помочь собрать деньги на дроны для российской армии. В конце мая отправила деньги Владимиру Шилову, перевозившему дроны для армии РФ. Его осудили за это в июле 2022 года.
В поддержку армии кафиров Ольга отправила 40 евро. В назначении платежа она написала: "Для наших ребят".
Эстонская прокуратура потребовала для Ольги Федоровой пять месяцев ареста, однако стороны обвинения и защиты смогли договориться. В поддержку вооруженной агрессии РФ женщина получила штраф в размере 981 евро и испытательный срок сроком 1 год 8 месяцев. Если в течение этого срока она не совершит умышленное преступление, ее не отправят в тюрьму.
- Ранее эстонский МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония запретит въезд в страну для большинства граждан РФ. Рейнсал объяснил это соображениями безопасности.
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