Об этом сообщает эстонское издание Postimees .

Женщина отозвалась на призыв россиянина в российской социальной сети "ВКонтакте" помочь собрать деньги на дроны для российской армии. В конце мая отправила деньги Владимиру Шилову, перевозившему дроны для армии РФ. Его осудили за это в июле 2022 года.

В поддержку армии кафиров Ольга отправила 40 евро. В назначении платежа она написала: "Для наших ребят".

Эстонская прокуратура потребовала для Ольги Федоровой пять месяцев ареста, однако стороны обвинения и защиты смогли договориться. В поддержку вооруженной агрессии РФ женщина получила штраф в размере 981 евро и испытательный срок сроком 1 год 8 месяцев. Если в течение этого срока она не совершит умышленное преступление, ее не отправят в тюрьму.

Ранее эстонский МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония запретит въезд в страну для большинства граждан РФ. Рейнсал объяснил это соображениями безопасности.