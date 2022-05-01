Отправлен по известному курсу: над Одессой ПВО уничтожила вражеский беспилотник
В воскресенье, 1 мая, над Одессой украинскими силами противовоздушной обороны был уничтожен российский беспилотник
Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .
По данным оперативного командования "Юг", 1 мая над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик.
"Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно", - написали в горсовете.
- 30 апреля россияне нанесли ракетный удар из временно оккупированного Крыма и вывели из строя взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта.
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