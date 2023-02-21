Отправка Украине итальянских истребителей практически невозможна, - глава МИД Таяни

Об этом информирует CNN .

Таяни сказал, что в настоящее время вопрос передачи Украине истребителей не обсуждался. Однако любая такая отправка должна быть осуществлена в координации с партнерами Италии.

"Нам придется координировать действия с нашими союзниками, придумывать, какие самолеты им отправлять, потому что поставлять украинцам разные модели нет смысла... Мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей", - подчеркнул Таяни.

Министр добавил, что сегодня премьер Италии Джорджия Мелони находится с визитом в Киеве, чтобы заверить президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Италией его страны. Также он напомнил, что Италия уже утвердила шестой пакет помощи, а через несколько недель в сотрудничестве с Францией Украине отправят зенитно-ракетный комплекс Samp-T.

Таяни отметил, что Италия будет продолжать помогать Украине оружием и хочет поддержать ее после войны. Он подчеркнул, что Италия входит в число тех стран, которые конфисковали больше средств у олигархов России.

"Мы говорим о более чем 2 миллиардах, деньгах, которые могут быть использованы для восстановления страны", - подчеркнул Таяни.