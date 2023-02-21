Отправка финской помощи Украине задерживается из-за забастовки докеров
Доставка помощи для Украины, о которой министерство внутренних дел Финляндии объявило на прошлой неделе, задерживается из-за забастовки
Об этом сообщило издание Yle.
Груз содержит три пожарных машины, карету скорой помощи и оборудование для спасательных операций. Однако он задерживается в пути из-за забастовки, организованной профсоюзом работников автотранспорта AKT.
Издание отмечает, что забастовка докеров началась утром 15 февраля после того, как профсоюз AKT отклонил посредническое предложение по урегулированию трудового спора в транспортном секторе.
Также известно, что переговоры по трудовому договору докеров продолжатся в среду. Забастовка бессрочная.
В министерстве внутренних дел надеются отправить необходимую помощь в Украину в течение этой недели, но точное время отправки пока неизвестно. В МВД также заявили агентству STT, что задержка не будет значительной.
Другая помощь, направленная в Украину, также может быть задержана на несколько дней из-за забастовки.
- Напомним, 20 января Финляндия объявила о 12 пакетах военной помощи Украине на сумму свыше €400 млн. Туда вошло тяжелое вооружение и боеприпасы.
- 18 февраля стало известно, что Финляндия не намерена раскрывать информацию о своей военной помощи Украине, поскольку тогда Россия может узнать, какое оружие осталось в стране, а какого больше нет.
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