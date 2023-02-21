Отправка финской помощи Украине задерживается из-за забастовки докеров

Об этом сообщило издание Yle.

Груз содержит три пожарных машины, карету скорой помощи и оборудование для спасательных операций. Однако он задерживается в пути из-за забастовки, организованной профсоюзом работников автотранспорта AKT.

Издание отмечает, что забастовка докеров началась утром 15 февраля после того, как профсоюз AKT отклонил посредническое предложение по урегулированию трудового спора в транспортном секторе.

Также известно, что переговоры по трудовому договору докеров продолжатся в среду. Забастовка бессрочная.

В министерстве внутренних дел надеются отправить необходимую помощь в Украину в течение этой недели, но точное время отправки пока неизвестно. В МВД также заявили агентству STT, что задержка не будет значительной.

Другая помощь, направленная в Украину, также может быть задержана на несколько дней из-за забастовки.