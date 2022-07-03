Отправить белорусскую армию в Украину – это самоубийство для Лукашенко, - журналист Сераковский
Польский журналист Славомир Сераковский убежден, что для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко будет самоубийством привлечение белорусской армии на стороне России в войне с Украиной
Журналист высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин и Лукашенко - это два труса, которые в вообще ненавидят друг друга. Поэтому Лукашенко упирается буквально ногами, потому что для него это просто самоубийство – отправить белорусскую армию, которая сразу же получит по зубам от Украины. Или научится, как воевать, и вернется в Беларусь - а это уже большая угроза для Лукашенко", - отметил Сераковский.
Польский журналист выразил восхищение теми белорусами, которые воюют на стороне Украины против россиян.
"Я восхищаюсь белорусскими батальонами, которые воюют в Украине, знаю, что они очень эффективны. Более того, знаю, что белорусы хотят присоединиться к нашей акции - сбору средств на "байрактар" для ВСУ , собственно для того, чтобы показать, что они на стороне Украины, а не на стороне Лукашенко", - заметил Славомир Сераковский.
- 2 июля российский оппозиционер гроссмейстер Гарри Каспаров заявил, что Беларусь нападет на Украину : "счет пошел на дни".
- 3 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в развязанной Россией войне против Украины правда на стороне агрессора .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное