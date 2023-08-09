Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что под его руководством с июня 2022 года из захваченного морпорта российские оккупанты переправили в РФ почти 150 тыс. тонн пшеницы на общую сумму свыше $30 млн. По материалам СБУ суд назначил ему 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Поскольку фигурант скрывается на временно оккупированной территории Запорожской области, начало срока отбывания наказания будет считаться со дня его задержания.

По данным следствия, злоумышленником является бывший начальник отдела оперативного реагирования Бердянского порта, после оккупации города пошедший на сотрудничество с агрессором. За это гауляйтер Александр Сауленко представил его кандидатуру на должность так называемого руководителя захваченного объекта.

После назначения он приступил к выполнению указаний Кремля о передаче всего имущества украинского порта "на баланс" местной оккупационной администрации. Однако основной его задачей было содействие захватчикам в массовом вывозе украинского зерна с захваченного юга Украины в Россию.

Для перевозки агропродукции злоумышленник привлек морские суда "Сормовский-48" и "ZHIBEK ZHOLY". На рейдах их сопровождали боевые корабли Черноморского флота РФ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал вражеского приспешника виновным по статье о пособничестве государству-агрессору.