Отправил по маршруту российского военного корабля: заместитель главы Харьковской ОВА показал переписку, где оккупанты предлагают ему сдаться
Заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что ему россияне предложили сдаться
Скриншот переписки он опубликовал в Facebook.
"Россияне мне предложили сдаться. Смешные какие-то. Победа скоро", - написал Семенуха.
Неизвестный номер предложил ему якобы обсудить гарантии опасности в Telegram.
Семенуха написал на этот номер направление, по которому идет российский военный корабль.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 30.23
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.67
- Актуальное
- Важное