Отправил по маршруту российского военного корабля: заместитель главы Харьковской ОВА показал переписку, где оккупанты предлагают ему сдаться

Скриншот переписки он опубликовал в Facebook.



"Россияне мне предложили сдаться. Смешные какие-то. Победа скоро", - написал Семенуха.



Неизвестный номер предложил ему якобы обсудить гарантии опасности в Telegram.



Семенуха написал на этот номер направление, по которому идет российский военный корабль.

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