Отправил бы на передовую смывать позор кровью: Кадыров назвал виновного в поражении РФ в Лимане
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров обвинил в поражении России в Лимане Донецкой области командующего центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина
Об этом Кадыров написал в telegram.
"Обороной этого участка руководил командующий центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, получивший звезду героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа", – написал Кадыров.
По словам Кадырова, он говорил об угрозе провала на участке фронта в Лимане с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым, но тот заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Александра Лапина и не считает, что в Лимане возможно отступление.
"За неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, в сотне километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы покинули несколько населенных пунктов и большой участок территории. Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в генштабе. Если бы моя воля, я бы разжаловал Лапина к рядовому, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - подытожил Кадыров.
- 1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана.
- Позже украинские военные показали, как подняли флаг Украины на въезде в Лиман.
- В Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ вошли в Лиман.
- После этого министерство обороны России признало, что российские оккупанты отступили из Лимана.
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