Об этом Кадыров написал в telegram.

"Обороной этого участка руководил командующий центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, получивший звезду героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа", – написал Кадыров.

По словам Кадырова, он говорил об угрозе провала на участке фронта в Лимане с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым, но тот заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Александра Лапина и не считает, что в Лимане возможно отступление.

"За неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, в сотне километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы покинули несколько населенных пунктов и большой участок территории. Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в генштабе. Если бы моя воля, я бы разжаловал Лапина к рядовому, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - подытожил Кадыров.

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