Аудиозапись обнародовало итальянское агентство LaPresse.

Там утверждают, что запись была сделана во время закрытой встречи Сильвио Берлускони с депутатами, избравшимися от его партии "Вперед, Италия" на недавних парламентских выборах.

"Я начал восстанавливать отношения с президентом Путиным, даже немного слишком, он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень хорошее письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей", – рассказывает на записи Берлускони.

Во время выступления он также выразил обеспокоенность по поводу помощи Италии Украине.

"Российские министры уже несколько раз говорили, что мы воюем против них. Потому что мы предоставляем оружие и деньги Украине. Я лично не могу высказывать свое мнение, потому что если об этом расскажут прессе, произойдет катастрофа, но я очень, очень, очень обеспокоен" , – говорит Берлускони.

В партии "Вперед, Италия" уже опровергли, что речь идет о событиях этого года. По словам одного из лидеров партии Андреа Таяни, история с подарками произошла еще в 2008 году.

Парламентские выборы в Италии прошли 25 сентября 2022 года. Берлускони отметил 86-й день рождения 29 сентября.

9 апреля после событий в Буче Берлускони заявлял , что "глубоко разочарован и расстроен" Путиным. Однако уже 21 мая он призвал Европу вынудить Украину принять условия РФ.

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