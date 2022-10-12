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"Отпор будет дан": в МВД рассказали, какие меры обороны применили на границе с Беларусью

12 октября, 2022 среда
17:23
война с Россией

Замглавы МВД подчеркнул, что характер действий сводных сил – оборонительный. В то же время Украина наращивает свои возможности

Об этом на брифинге в Military Media Center рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко, передают в МВД .

Он отметил, что на прошлой неделе была проинспектирована граница с Республикой Беларусь, протяженность которой более 1000 километров.

"Задачи, которые мы решали - это изучение ситуации непосредственно на местах и выяснение потребностей сводных сил, которые расположены на этом участке и обеспечивают выполнение задач по обороне нашего государства. В состав сводных сил вовлечены подразделения системы МВД, это и Государственная пограничная служба, и Национальная гвардия, и Национальная полиция. Мы работали во всех приграничных регионах, это и Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая и Волынская области. Работали по всему участку", - сказал Игорь Бондаренко.

Замглавы МВД подчеркнул, что характер действий сводных сил – оборонительный. В то же время, Украина наращивает свои способности, поскольку уже в этом году имеем крайне негативный опыт нарушения любой логики добрососедских отношений и имели факты наземного вторжения.

"Мы имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использование его инфраструктуры для совершения агрессии по отношению к нашему государству, использование авиационной компоненты, осуществление ракетных обстрелов нашей территории. Иначе мы реагировать не можем. Угрозы очевидны, поэтому мы действуем в соответствии с Конституцией и защищаем границы нашего государства. Наши действия исключительно оборонительного характера. Происходит постоянное наращивание наших сил. Мы наращиваем наши способности дать отпор в случае попыток продолжения агрессии", - сказал Игорь Бондаренко.

Он также отметил, что минирование путей вблизи границы Республики Беларусь - это действия оборонительного характера.

"Мы это делаем, для того чтобы враг понимал — отпор будет дан, мы к этому готовы. Работа была начата с июня, и мы оцениваем ее, как увеличение способностей по экспоненту", - резюмировал Игорь Бондаренко.

  • Напомним, Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Белоруссии миссию международных наблюдателей
  • На границе с Беларусью подразделения МВД строят и укрепляют фортификационные сооружения

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