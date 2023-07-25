O.Torvald выпустили миниальбом "Голосовые" с аудиосообщениями из Бахмута
Украинская рок-группа O.Torvald презентовала мини-альбом "Голосовые", состоящий из одноименного сингла и трех аудиосообщений, записанных украинскими военными во время боев за Бахмут весной этого года
Видео появилось на Ютубе.
"Голосовые" – это одна из самых интимных песен, которую мы когда-то писали. Это внутренний монолог, исповедь, отражение сокровенных страхов. Мы не хотим делать "байрактарщину" или патриотические гимны, однако и обходить войну не можем", - говорит фронтмен O.Torvald Женя Галич, который служит в рядах ВСУ.
Галич посвятил миниальбом погибшим собратьям, отметив, что ребята навсегда в строю.
В альбоме есть песня и три аудиосообщения, записанных подразделением Галича в Бахмуте.
"Я не могу обходить эту часть своей жизни в творчестве, однако хочу это делать максимально откровенно и честно, и говорить лишь о том, что сам пережил. В войне нет ничего романтического, а за каждый метр свободной территории отдаются жизни", - комментирует фронтмен.
Клип на песню сняли в "БарменДиктате" в роли бармена – Лиза Углач из "Структуры Счастья".
Видео снял Adje во главе с режиссером Евгением Головатенко.
Послушать "Голосовые" можно на стриминговых площадках по ссылке .
Справочно. O. Torvald является украинской рок-группой, основанной в 2005 году в Полтаве. В 2006 году группа переехала в Киев. Их дебютный альбом O.Torvald был записан в 2008 году. Группа участвовала в многочисленных фестивалях, таких как GBOB, Красная Рута, Таврические игры и другие. Они представляли Украину на Евровидении-2017 в Киеве с песней Time.
16 апреля 2022 стало известно, что фронтмен группы Женя Галич пополнил ряды Вооруженных Сил Украины.
- В апреле 2019 года O.Torvald представил две премьеры в один день: песни "Два Нуль Один Вісім" и "Назовні" и клипы на них.
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