Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Главное, чего нет у жителей Мариуполя, - это жизни, которой заслуживают люди в XXI веке. Оккупанты с большими потугами дали воду, в некоторой части города электричество, но отопления зимой не будет. Люди, пережившие март 2022 года в подвалах и возле костров, ждут зимних холодов с большим страхом. Захватчики пытаются обеспечить некоторую часть мариупольцев электроотопительными приборами, но вся система электроснабжения города находится в ужасном состоянии, поэтому предупреждают горожан не пользоваться электрообогревателями из-за того, что не выдержат электросети", - рассказал Владимир Могильный.



Он отметил, что когда в городе температура стала ниже 10 градусов тепла, то в некоторых домах произошли пожары из-за использования электрообогревателей. На сегодняшний день известно, что в Мариуполе от пожаров, причинами которых были электроприборы, погибли около 5-10 человек, ведь еще пока нет морозов.



"Климат в городе тяжелый, потому что рядом море, высокая влажность, поэтому зиму тяжело переносить. По нашим подсчетам сейчас в Мариуполе осталось 130-150 тысяч горожан, но с холодами и морозами некоторые люди начали перебираться в села, где есть печное отопление, чтобы пережить эту зиму", - отметил Могильный.

31 октября советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты раздавали обогреватели в Мариуполе, где нет света

3 ноября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что в городе идет глобальная зачистка, оккупанты внезапно усилили фильтрацию гражданских.

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