Отопительный сезон: запасы газа в подземных хранилищах достигли 17,5 млрд куб.м
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 17,5 млрд куб.м
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"Сейчас в украинских подземках накоплено свыше 17,5 млрд кубометров газа. Наш план до начала отопительного сезона пересечь отметку в 19 млрд кубометив", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что заполнение ПХГ необходимо для гарантии стабильного прохождения отопительного сезона и избежания дополнительных рисков.
По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, в предыдущие годы, кроме 2020 года, Украина входила в отопительный сезон с 16 млрд куб.м газа в подземке. В этом году планируется накопить больше, чтобы иметь возможность подстраховать генерацию на случай нехватки угля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное