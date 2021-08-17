Отопительный сезон: запасы газа в подземных хранилищах достигли 17,5 млрд куб.м

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



"Сейчас в украинских подземках накоплено свыше 17,5 млрд кубометров газа. Наш план до начала отопительного сезона пересечь отметку в 19 млрд кубометив", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что заполнение ПХГ необходимо для гарантии стабильного прохождения отопительного сезона и избежания дополнительных рисков.



По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, в предыдущие годы, кроме 2020 года, Украина входила в отопительный сезон с 16 млрд куб.м газа в подземке. В этом году планируется накопить больше, чтобы иметь возможность подстраховать генерацию на случай нехватки угля.

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