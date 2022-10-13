Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, - Чернышов
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов сообщил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, без переносов и изменений
Об этом он написал в своем facebook .
Он отметил, что отопительный сезон начнется, как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 октября сообщил , что после включения отопления, использование газа и угля также будет экономным. По его словам, этой зимой минимальная температура в квартирах будет 16 градусов, а средняя – 18 градусов.
- В Киеве отопительный сезон для детсадов, школ, больниц и других социальных учреждений начался еще 7 октября.
- Ранее в Минрегионов предупреждали украинцев о переносе старта отопительного сезона.
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