Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, - Чернышов

Об этом он написал в своем facebook .

Он отметил, что отопительный сезон начнется, как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 октября сообщил , что после включения отопления, использование газа и угля также будет экономным. По его словам, этой зимой минимальная температура в квартирах будет 16 градусов, а средняя – 18 градусов.

В Киеве отопительный сезон для детсадов, школ, больниц и других социальных учреждений начался еще 7 октября.

Ранее в Минрегионов предупреждали украинцев о переносе старта отопительного сезона.

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