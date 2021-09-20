Отопительный сезон: в Минрегионе рассказали, что будет с тарифами на газ, тепло и горячую воду

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.



По словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона на 90%, что соответствует графику и ожидаемым показателям.



Министр также сообщил о финансовых аспектах деятельности предприятий теплоснабжения.



"Цена газа на мировых рынках практически ежедневно меняется. Поэтому в процессе подготовки к отопительному сезону важным является заключение долгосрочных договоров между предприятиями ТКЭ (теплокоммунэнерго, - ред.) с газоснабжающей компанией "Нафтогаз Трейдинг". Газовая компания предложила одну из самых низких цен - 7420 грн / тыс. куб. м с НДС и без других надбавок в рамках Объема I "Фиксированный". Поэтому тарифы на отопление и горячую воду повышаться не должны ", - цитирует пресс-служба слова Чернышева.



В пресс-службе отметили, что полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлены органам местного самоуправления.

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