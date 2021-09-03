Отопительный сезон: украинские подземные хранилища газа заполнены на 60%

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



Согласно сообщению, по состоянию на 1 сентября в украинских ПХГ накоплено свыше 18 млрд куб.м газа - почти 60% от общей емкости, что соответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы.



По словам председателя правления НАК Юрия Витренко, компания готовится к отопительному сезону, в частности, продолжает импортировать газ.



"По нашему внутреннему плану запасы газа должны быть еще больше", - цитирует пресс-служба слова Витренко.



По информации пресс-службы, сейчас в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" хранятся 3,3 млрд куб.м газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.



Комментируя вопрос об опасениях относительно возможного реэкспорта газа, принадлежащего нерезидентам, вр.и.о. генерального директора Укртрансгаза отметил, что за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали 0,06 млрд куб.м. Все остальные запасы были или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ.



В пресс-службе напомнили, что к началу отопительного сезона Нафтогаз планирует накопить более 19 млрд куб.м газа в украинских ПХГ. Этого объема будет достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии дополнительных потребностей теплоэлектростанций, столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

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