Отопительный сезон: Украина не планирует импортировать уголь из РФ или Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются. Минэнерго обращалось к НКРЭКУ с предложением запрета импорта из России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, увеличенный почти в 2 раза в августе график накопления предусматривает возможность стабильного прохождения отопительного сезона в критических условиях. Финансовая возможность генерации для закупки угля стабилизирована.

"Вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня", - добавили в Минэнерго.

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