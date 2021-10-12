Отопительный сезон: Украина не планирует импортировать уголь из РФ или Беларуси
Министерство энергетики не рассматривает вопрос импорта угля из РФ или Беларуси
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются. Минэнерго обращалось к НКРЭКУ с предложением запрета импорта из России и Беларуси", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, увеличенный почти в 2 раза в августе график накопления предусматривает возможность стабильного прохождения отопительного сезона в критических условиях. Финансовая возможность генерации для закупки угля стабилизирована.
"Вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня", - добавили в Минэнерго.
- Министр энергетики Герман Галущенко 8 октября заявил, что ожидаемое производство электроэнергии атомными электростанциями позволит уменьшить потребность в угле на около 3 млн тонн.
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