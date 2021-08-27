Отопительный сезон: Нафтогаз призвал производителей тепла ускорить заключение контрактов на поставку газа

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



"Газоснабжающая компания" Нафтогаз Трейдинг "обеспокоена низкой активностью производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа. За последнюю неделю перечень таких клиентов компании пополнился лишь 13 предприятиями", - говорится в сообщении.



Следовательно, компания обратилась к теплокоммунэнерго (ТКЭ) и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными с просьбой ускорить предоставление соответствующих заявок или активизировать поиск альтернативных поставщиков газа.



По данным пресс-службы, по состоянию на 26 августа трехлетние соглашения на поставку газа с "Нафтогаз Трейдингом" заключили 493 производителя тепла, или примерно 45% предприятий, получавших газ от Нафтогаза в предыдущем отопительном сезоне. Сейчас в "Нафтогаз Трейдинг" обратились 572 ТКЭ и ОСМД для заключения договора.

"Призываем украинцев, пользующихся услугами отопления и централизованного горячего водоснабжения, проверить наличие у вашего теплопроизводители договора на поставку газа. Подписание такого соглашения является необходимым условием для своевременного вхождения предприятия в отопительный сезон", - отметили в пресс-службе.



В компании также отметили, что сейчас цена на природный газ на международных рынках продолжает расти. Спотовая цена газа в Украине более чем в два раза превышает предложение Нафтогаза в пределах трехлетних контрактов для ТКЭ и ОСМД с собственными котельными.