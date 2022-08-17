Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в твиттере.

Как говорится в сообщении, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и вице-премьера - министра финансов Канады Христи Фриланд за помощь Украине в 450 млн канадских долларов ($315,3 млн).

"Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону. Украины в борьбе за свободу и демократию", – пишет Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, к 1 млрд канадских долларов ($773 млн) ссуды, поступившему в Госбюджет Украины 17 июня, Канада прибавит еще 450 млн. Кабинет Министров Украины внес изменения в Основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Ее Величества Королевы от имени Канады, представленной министром финансов. Эти средства поступят в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

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