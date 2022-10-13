Об этом на брифинге сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что в настоящее время Луганщина делится на две части. Одна – это оккупированные территории, где не было интенсивных боев и где людям немного легче.

Там такие частные домохозяйства уверенные, они там скот держат, что-то выращивают в огороде, поэтому они более или менее всем обеспечены. Есть вода в колодцах, есть печное отопление. Там гораздо легче", - сказал Гайдай.

Другая часть – это территории, где была активна фаза боевых действий. Это прежде всего касается трех крупнейших городов Луганской области - Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. По словам Гайдая, эти города разрушены достаточно серьезно, разбита вся критическая инфраструктура.

"Перебои огромные и с водой, и с газом. К отопительному периоду эти города не подготовлены вообще", - отметил глава Луганской ОВА.

Он также сообщил, что после деоккупации этих и других территорий власти будут обращаться к местным жителям, чтобы они перезимовали в других областях Украины в более нормальных условиях.

Уже освобождены семь сел Сватовского района в Луганской области: Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка и Стельмаховка.

9 октября Сергей Гайдай сообщил , что в Луганской области ВСУ освободили семь сел.